Vico Equense, la magia del Natale con la rassegna "Borghi in Festa" Dal 9 al 30 dicembre tutti gli appuntamenti delle manifestazioni organizzate dalle associazioni

Comune e Assciazioni insieme per costruire la magia del Natale nei borghi della città valorizzandone l'identità, la cultura e le tradizioni, tante di esse legale alle eccellenze gastronomiche cui l'intera Vico Equense dedica un'attenzione particolare tutto l'anno.

Le Associazioni coinvolte sono l'Acli (Ticciano), Aicast (Vico Equense e Moiano), Ami (Montechiaro), Gens Seja (Seiano), Gruppo Quartiere Vescovado (Centro Storico), Punta del Vento (Santa Maria del Castello) e le parrocchie dei SS. Ciro e Giovanni, di Sant'Antonino di Arola e di San Renato di Moiano.

Un'iniziativa che ha come obiettivo quello di unire tutte le frazioni nel segno del Natale: “Con entusiasmo, dedizione e lavoro di squadra abbiamo raggiunto il nobile intento di riunire tutte le borgate della nostra Città – spiega il sindaco Peppe Aiello - L'iniziativa non solo offre un'opportunità unica per esplorare la diversità di Vico Equense, ma promuove anche la condivisione di tradizioni, usanze e gioie tipiche della stagione natalizia”.

Il Calendario di "Borghi in Festa"

Sabato 9 e domenica 10 dicembre. Si parte con il Villaggio del Gusto al Centro Storico. Sabato, dalle ore 12.00 alle ore 22.00 piatti tipici della tradizione natalizia, grandi artisti, mercatini, mostra-mercato di artigianato, casa di Babbo Natale. Dalle 12.00 alle 20.00 via a laboratori creativi per bambini a cura dei "Barattoli Cosmici". Alle ore 19.30 e alle 21.30 live show di Miriam Rigione e alle ore 20.00 lo spettacolo di cabaret di Alessandro Bolide.

Domenica 10 dicembre si prosegue con il Villaggio del Gusto e i laboratori per bambini. Poi alle 11.00 in programma visite guidate al Centro Storico con partenza dall'atrio del Palazzo Storico Comunale. Alle ore 13.00 la tombolata napoletana con Gerardo Amarante e alle ore 17.30 dj-set a cura di Manuel De Simone.

Giovedì 14 dicembre dalle ore 18.00 nella borgata di Moiano e con la partecipazione delle Borgate di Arola, Montechiaro, Preazzano, Santa Maria del Castello, Seiano e Ticciano negozi aperti e shopping fino a tarda sera, con degustazioni, artigianato e spettacolo itinerante de "A paranza r'ò lione. Infine dj-set con i Notwins.

Domenica 17 dicembre al centro storico si proseguirà con Il Villaggio del Gusto e la Notte del Commercio, con le tradizioni del Natale, mostre, patti tipici e artisti, visite guidate dalle 11.00 e laboratori per bambini. Alle ore 13.00 la tombolata napoletana con Marco Palmieri con le irruzioni di Annabella Severi, alle ore 19.00 lo spettacolo dell'Uhanema Trio di Vincenzo Romano "Il Cantore Pellegrino"; e poi spazio fino a mezzanotte con la Notte del Commercio. Nel corso delle Notti Bianche, nelle vetrine della città ci saranno momenti di ballo ideati e realizzati dalle compagnie e le associazioni di danza, al fine di non influire sul traffico cittadino. La notte bianca replicherà il giorno seguente, lunedì 18 dicembre, con in più alle 21 il concerto acustico di Tony Tammaro.

Inoltre, dal 19 al 23 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 23.00 al Centro Storico ci saranno esposizioni di arte e artigianato con la casa di Babbo Natale e laboratori per bambini mentre nei giorni 20 e 21 dicembre spazio a "I sapori e le arti contadine di Ticciano", con piatti tipici della tradizione natalizia e grandi artisti. Il 22 dicembre alle ore 11.00 le visite guidate del centro storico mentre alle 18.30 il "Natale in Coro" alla Chiesa della SS. Annunziata.

Venerdì 29 e sabato 30 dicembre al Centro Storico, con la partecipazione delle borgate di Arola, Moiano, Montechiaro, Preazzano, Santa Maria del Castello, Seiano e Ticciano, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 al via degustazioni tipiche di ogni borgo, tra arte e artigianato e con mercatini natalizi e mostre.