A Vico Equense lo straordinario successo della pista su ghiaccio per pattinaggio L'attrazione con accesso gratuito è stata letteralmente presa d'assalto da residenti e turisti

Sta riscuotendo uno straordinario successo la pista di pattinaggio ghiacciata allestita nella Piazza Marconi con accesso completamente gratuito e che vede lunghe file di persone di tutte le età pronte a infilare i pattini e provare l'ebrezza di volteggiare sul ghiaccio.

Un’attrazione che per il sindaco Giuseppe Aiello ha voluto fosse completamente gratuita, dall’accesso alla pista agli accessori necessari per effettuare i giri di pista. Famiglie, i turisti, i cittadini, gli amici e gli appassionati di pattinaggio hanno affollato la pista, creando un'atmosfera calorosa e festosa che ha reso l'evento un autentico successo.

"Il successo della pista di pattinaggio sta andando oltre le nostre aspettative più rosee – ha commentato il sindaco Aiello -. È stato meraviglioso vedere la comunità riunirsi per condividere momenti di gioia e divertimento in un ambiente così incantevole. L'abbondante partecipazione dimostra quanto il nostro comune desiderio di connessione e felicità possa essere soddisfatto anche attraverso esperienze semplici e classiche come il pattinaggio sul ghiaccio".

La pista resterà aperta fino al 7 gennaio tutti i giorni, giorni feriali dalle ore 15.00 alle 21.00, il sabato la domenica e i giorni festivi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22. Per il 31 dicembre gli orari sono dalle ore 10.00 alle ore 17.00. E sarà totalmente gratuita per tutti. L’unica raccomandazione è riservata ai minorenni che devono essere accompagnati da un genitore.