Acerra: "Giornata dedicata ai bambini ed alle famiglie del territorio" Di scena la befana solidale

Si terrà domani, a partire dalle ore 16.00, ad Acerra presso la "Villa Comunale" sita in via Manzoni, la "Befana Solidale" organizzata dalla Associazione Nuovo Avvenire, in collaborazione con diversi enti del terzo settore ed istituzionali, tra cui Modavi, Unilpe per il Sociale, Aicem Ong, Croce Rossa, Air Campania.



L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Acerra e dalla Pro Loco Città di Acerra.



"Un momento di solidarietà e partecipazione che organizziamo dal lontano 2007 e che per il secondo anno consecutivo ci vedrà impegnati sul territorio di Acerra, grazie alla sensibilità mostrata dall'amministrazione comunale.

Sarà una giornata dedicata ai bambini ed alle famiglie del territorio, con una maggiore attenzione verso chi ha più necessità", fa sapere il Presidente di Nuovo Avvenire Stefano Pisaniello. La manifestazione sarà caratterizzata da spettacoli per i più piccoli, un trono dove poter fare foto con la Befana, da cui ricevere doni e dolciumi.