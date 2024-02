Sorrento: Cappiello incontra il console generale di Francia Lise Moutoumalaya 21esima edizione del festival di teatro Francofono per giovani

In occasione della 21esima edizione del festival di teatro Francofono per giovani, la console generale di Francia, Lise Moutoumalaya ha incontrato il sindaco di Piano di Sorrento Salvatore Cappiello presso la casa comunale.

Per quattro settimane fino al prossimo 8 marzo Piano di Sorrento vedrà le proprie strade animate da più di 450 ragazzi che arrivano da diversi Paesi quali Belgio, Bulgaria, Canada, Italia, Romania, e naturalmente dalla Francia e della sua lontana isola della Reunion.

Il filo conduttore che unisce tutti i partecipanti al festival di teatro Francofono per giovani è l'uso e l’interesse per la lingua francese, una linea guida che si lega all’entusiasmo per il Teatro, punto d'incontro tra tutte le culture, lingua universale che abolisce i confini e le differenze culturali.