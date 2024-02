Marano, operazione di monitoraggio ambientale della Guardia agroforestale L'attività di controllo del territorio: in azione gli operatori coordinati da Geranio

Dalle prime ore dell'alba la squadra guidata dal dirigente Raffaele Geranio ha coordinato una vasta operazione di monitoraggio ambientale sull intera area di Marano di Napoli.

"Gli operatori della Guardia agroforestale italiana hanno segnalato e denunciato numerosi rifiuti ed oggetti in plastica dannosi sia per la salute che per i terreni. Uno scempio incredibile", l'atto d'accusa di Geranio.

L'Ente fondato dal presidente nazionale Antonio D'Acunto sta portando avanti molte battaglie sul territorio: non solo in provincia di Napoli ma anche nel salernitano si contano diverse denunce.