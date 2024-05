Muscarà: "Basta edificare nei Campi Flegrei" "Musumeci ha ragione è proprio la mia proposta di legge ignorata in regione Campania"

"Il ministro Musumeci ha dichiarato che ci saranno aiuti per i cittadini che vorranno lasciare i Campi Flegrei, speriamo non siano solo promesse, intanto mai avrei pensato di dover fare i complimenti ad un ministro di questo governo di destra, eppure le sue dichiarazioni vanno nella direzione che gli studiosi del territorio auspicano da tempo e che è strutturata nella mia proposta di legge, unica nel suo genere – ha dichiarato la Consigliera regionale indipendente Maria Muscarà -. Una proposta che dalla scorsa legislatura regionale è stata ignorata e mai calendarizzata nella commissione urbanistica. Il ministro ha parlato di alleggerimento della densità abitativa, ma la prima legge che deve passare, anch’essa prevista nella mia Pdl, è proprio dichiarare l’inedificabilità del territorio, specialmente in zona rossa, proprio come ormai è sul Vesuvio. Insomma, ormai per fare una cosa di sinistra dobbiamo aspettare la destra al governo, ma forse è proprio l'idea di sinistra che purtroppo è stata oltraggiata, prostituita dai sinistri che governano, ricordiamo, Regione e Comune” – conclude Muscarà.