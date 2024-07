Furto all'istituto scolastico: "Vigliacchi, rubate il futuro dei bambini" La rabbia del sindaco Di Lauro: portati via computer, tablet e altri dispositivi

"Quello che è accaduto nei giorni scorsi all’Istituto Comprensivo “Castaldi Rodari” è un atto ignobile e vergognoso - afferma il sindaco Pasquale Di Lauro -. Lo scorso fine settimana alcuni vigliacchi si sono introdotti nel plesso di via Marchesa e hanno portato via computer, tablet e dispositivi di ogni genere. Attrezzature acquistate con i fondi Pnrre che servivano per il prossimo anno scolastico".

Il primo cittadino è un fiume in piena e si scaglia contro gli autori del raid: "Chi ruba è un infame. Chi ruba ai bambini, agli studenti della nostra città, è un infame due volte. Perché danneggia il percorso di crescita e formazione dei nostri giovani. Il mio sostegno alle forze dell’ordine impegnate ad individuare gli autori del gesto. Mi auguro che quanto prima i responsabili vengano assicurati alla giustizia. L’amministrazione comunale è vicina alla dirigente scolastica Agnese Iaccarino e a tutta la comunità scolastica. A loro dico: Non lasciatevi abbattere", il messaggio della fascia tricolore.