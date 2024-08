Individuata una discarica abusiva nel territorio di Casamarciano La segnalazione ambientale della Guardia agroforestale italiana

Una discarica di rifiuti è stata individuata dalla Guardia agroforestale italiana nel territorio di via Trivio, a Casamarciano.

Abbandonati scarti di ogni tipo: fogliame e giardinaggio, plastica e abbigliamento,sedie, vaso da bagno, vasca zincata, eternit e amianto.

Così come testimoniato da alcuni residenti, non è escluso che il cumulo sia stato anche spostato: decisive, in tal senso, le immagini di videosorveglianza della zona.

Il personale della Guardia agroforestale territoriale, guidata dal responsabile locale Andrea Palmese, ha provveduto ad inviare la segnalazione alle autorità competenti.