Dopo la segnalazione di don Patriciello ripulita la discarica di Caivano La nota della Prefettura partenopea,che ha coordinato anche altre operazioni nell'area metropolitana

Nell'ambito degli interventi pianificati in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono state attuate misure urgenti di rimozione di rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali della "Terra dei fuochi", al fine di prevenire il rischio di roghi tossici e assicurare la sicurezza della viabilità. Lo fa sapere il prefetto di Napoli, Michele di Bari.

"Dopo un'ampia sensibilizzazione dei comuni, nel corso dei recenti focus svolti nell'ambito delle riunioni, presiedute dal Prefetto in diversi ambiti territoriali, è stata avviata una specifica sinergia istituzionale tra Enti locali, Città metropolitana e Regione Campania per organizzare rimozioni speditive dei cumuli, fonti potenziali di innesco di incendi, secondo le modalità indicate illustrate nella scheda tecnica diffusa a tutti gli enti interessati e definita con il concorso dell'incaricato del Ministro dell'interno per il contrasto ai roghi", si legge in una nota della prefettura.

"Ad una prima sperimentazione di rimozione straordinaria lungo alcuni dei tracciati stradali di Caivano, ha fatto seguito un'ulteriore attività che si è svolta presso le piazzole della bretella Caivano-Aversa e sono in corso specifici sopralluoghi e verifiche anche sul territorio di Giugliano in Campania. In parallelo, i Carabinieri Forestali sono impegnati in una puntuale ricognizione su tutto il territorio metropolitano per individuare altri siti di sversamento lungo le strade che saranno poi oggetto di rimozioni speditive. Tutta l'area di interesse è attentamente monitorata al fine di prevenire e reprimere fenomeni illegali", conclude la nota.