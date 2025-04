Sorrento: visita del generale La Gala alla compagnia carabinieri L'importanza del presidio quotidiano, anche nei contesti a forte vocazione turistica

Il comandante della Legione carabinieri “Campania”, generale di divisione Canio Giuseppe La Gala, ha fatto visita alla compagnia carabinieri di Sorrento.



Accolto dal comandante della compagnia, il generale La Gala ha visitato la sede, incontrando i comandanti delle stazioni dipendenti e una rappresentanza di militari impegnati quotidianamente nel territorio della penisola sorrentina.



Nel corso dell’incontro, l’alto ufficiale ha rivolto un sentito ringraziamento ai militari per l’impegno e la professionalità con cui affrontano le molteplici sfide del territorio, sottolineando l’importanza del presidio quotidiano, anche nei contesti a forte vocazione turistica come quello sorrentino.



Ha poi ribadito l’importanza del ruolo dell’arma nel tessuto sociale, affermando che “l’arma dei carabinieri deve essere sempre al fianco delle persone bisognose e che le caserme sono anche le case dei cittadini”, richiamando così lo spirito di vicinanza e servizio che da sempre contraddistingue l’Istituzione.



Infine, ha esortato i presenti a mantenere sempre viva l’attenzione verso le istanze della comunità locale, in particolare dei giovani, al fine di rafforzare il legame di fiducia con la cittadinanza e promuovere una cultura della legalità basata sul dialogo, sull’ascolto e sull’esempio.