Gestione illecita di rifiuti, terreno sequestrato e lavoratori denunciati Scarti di ogni tipo che venivano interrati, scatta il blitz della Polizia locale

Un terreno, in via Vicinale Tufano a Boscoreale, è stato sottoposto a sequestro, mentre il proprietario e gli operai che erano a lavoro in quel momento sono stati denunciati per gestione illecita dei rifiuti. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Locale di Boscoreale, guidati dal comandante Giovanni Sansone, che sono intervenuti a seguito di una segnalazione telefonica relativa a un sospetto smaltimento illecito dei rifiuti.

All'arrivo sul posto, gli agenti hanno identificato operatori e titolari del terreno, che sono stati denunciati, mentre il fondo e i mezzi presenti all'interno sono stati sottoposti a sequestro preventivo per permettere ulteriori indagini. Le verifiche condotte hanno portato alla scoperta di rifiuti di vario tipo, che venivano movimentati e interrati tramite l’utilizzo di una ruspa.

"La gestione illecita dei rifiuti è un reato grave che mette a rischio l'ambiente e la salute dei cittadini, e chi se ne rende responsabile deve sapere che le conseguenze saranno severe. Voglio ringraziare la Polizia Locale per il lavoro svolto e rassicurare i cittadini: continueremo con determinazione e fermezza nei controlli e nelle azioni di contrasto", ha dichiarato Pasquale Di Lauro, sindaco di Boscoreale.

"È intollerabile che vi siano ancora episodi di gestione illecita dei rifiuti, un comportamento che dimostra disprezzo per il nostro territorio e per la salute dei nostri concittadini. Questo sequestro rappresenta un segnale forte: chiunque scelga di inquinare Boscoreale troverà un'amministrazione pronta a intervenire senza esitazione", ha spiegato Ida Trito, assessore con delega all'Ambiente del Comune di Boscoreale.