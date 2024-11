Casoria: incontro sulle nuove sfide per la tutela del bene comune e la legalità L'iniziativa organizzata dall'associazione Assovittime

Il rispetto del bene comune e la lotta contro l'illegalità sono stati al centro dell'evento "Territori Partenopei: Sfide future e il rispetto del bene comune", organizzato oggi da Assovittime, l'associazione che dal 2006 promuove la legalità e sostiene le vittime della criminalità mafiosa. L’incontro ha coinvolto numerosi cittadini, studenti e rappresentanti delle Istituzioni, ponendo l'accento sulla necessità di proteggere il territorio attraverso il rafforzamento del senso civico e della coesione sociale.

A seguito dei saluti introduttivi di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Raffaele Bene, Sindaco di Casoria e Giuseppe D’Anna, Presidente di Assovittime hanno portato la loro testimonianza Antonio De Iesu, Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del Comune di Napoli, Ivan Filippelli, Avvocato dello studio legale Filippelli, Fulvio Pastore, Professore ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli studi di Napoli Fedetrico II, Alessandro Milita, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Sezione III Criminalità Economica e Francesco Corea, Resp. della Direzione Operativa Immobiliare e Servizi di FS Sistemi Urbani.

La sfida del bene comune e della legalità

Giuseppe D’Anna, Presidente di Assovittime, ha ricordato come “questo incontro rappresenti un’importante occasione per sensibilizzare le comunità locali, soprattutto i giovani, sull’importanza di rispettare e proteggere ciò che appartiene a tutti noi. La tutela del bene comune – ha aggiunto – è un valore essenziale per il futuro dei nostri territori, e solo con un impegno collettivo possiamo combattere l’illegalità e promuovere un ambiente più giusto e sicuro.”

D’Anna ha proseguito: “Oggi non parliamo solo di legalità, ma di un cambiamento culturale profondo. Dobbiamo insegnare ai nostri giovani che ogni gesto di rispetto per il nostro territorio è un passo verso un futuro migliore. La responsabilità non è solo delle istituzioni, ma di ciascuno di noi. Solo attraverso un’azione condivisa e un’informazione adeguata possiamo costruire una società più forte contro la corruzione e l’illegalità”. I beni materiali e immateriali appartengono a tutti, come il territorio, la giustizia e la libertà.

Il sindaco Bene: “Dialogo è la prima forma di presenza sul territorio”

Raffaele Bene, Sindaco di Casoria: “Dopo una tragedia così lancinante per la nostra comunità la sfida più ardua ma imprescindibile è quella di tracciare la strada del futuro insieme nel solco della legalità. È un testimone pesante quello che siamo chiamati a raccogliere nel nome di Santo e di tutte le vittime sia della violenza giovanile che della criminalità organizzata.

Occasioni di confronto come quella di martedì devono far avvertire forte nei cittadini il senso delle istituzioni e della vicinanza reale dello Stato: il dialogo è la prima forma di presenza e la nostra missione deve essere proprio incentrata sul salvaguardia del bene comune come concetto collettivo. Nessuno si salva da solo”

Il contributo di Fs Park e la protezione delle infrastrutture

La partecipazione di FS Park, società del Gruppo FS Italiane, è stata particolarmente significativa alla luce dei recenti atti vandalici che hanno colpito il nuovo parking hub di Casoria, inaugurato lo scorso aprile. Andrea Destro ha quindi voluto accendere i riflettori sul tema della protezione delle infrastrutture pubbliche, ribadendo l'importanza di mantenere alta la vigilanza contro il degrado urbano e sottolineando come la cura degli spazi comuni sia fondamentale per garantire una maggiore vivibilità e sicurezza nelle città.

Una cultura di legalità per le nuove generazioni

L’evento si è concluso con un forte appello a coinvolgere sempre di più le giovani generazioni nella difesa del bene comune e nella promozione di una cultura della legalità. La collaborazione tra scuole, istituzioni e associazioni come Assovittime risulta essenziale per trasmettere valori civici e per creare un futuro libero da ogni forma di illegalità e collusione mafiosa.