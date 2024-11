Il Comune di Boscoreale cerca nuovi volontari per la Protezione civile Via alle candidature: ecco le modalità di partecipazione

Continua la campagna di reclutamento di nuovi volontari da inserire nel gruppo della Protezione Civile di Boscoreale.

Il gruppo comunale boschese è alla ricerca di cittadini che abbiano il desiderio di mettersi in gioco per aiutare il prossimo, proteggere il territorio e affrontare le emergenze con spirito di squadra e solidarietà.

Far parte della Protezione Civile significa contribuire a prevenire e gestire situazioni di emergenza; prestare soccorso in caso di calamità naturali, come incendi, terremoti o alluvioni; collaborare alle attività di sensibilizzazione e formazione per la cittadinanza.

Possono candidarsi tutti i cittadini maggiorenni residenti a Boscoreale, con o senza esperienza pregressa, purché motivati e disponibili a seguire i corsi di formazione organizzati dalla Protezione Civile.

La candidatura può essere presentata compilando il modulo disponibile sul sito del Comune di Boscoreale (https://comune.boscoreale.na.it/c063008/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/220).

"Il gruppo comunale della Protezione Civile deve diventare un pilastro fondamentale per la nostra comunità. Per questo invitiamo i cittadini a unirsi al gruppo di volontari: un’opportunità per fare la differenza, aiutando gli altri e proteggendo la nostra comunità" - è quanto dichiarano Pasquale Di Lauro e Ernesto Fiore, rispettivamente sindaco di Boscoreale e assessore comunale con delega alla Protezione Civile.