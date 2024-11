Arte e poesia contro la violenza sulle donne, ecco tutte le iniziative ad Acerra In campo l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tito d’Errico

L’arte e la poesia contro ogni forma di violenza. Sono alcune delle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale di Acerra nell’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Domani martedì 26 Novembre, infatti, dalle ore 9,30 nel cortile del Castello dei Conti previsto un flash mob di tutte le scuole cittadine con la lettura di poesie sul tema dell’amore come chiave risolutiva contro ll’odio e la violenza. A seguire, nella Sala dei Conti, il convegno sul tema ‘L’amore non è violenza, il silenzio è violenza’, nel corso del quale interverranno il sindaco Tito d’Errico, il presidente del Consiglio Comunale Raffaele Lettieri, l’assessore alle Pari Opportunità Milena Tanzillo, l’assessore alle Politiche Scolastiche Milena Petrella, l’assessore alle Politiche Sociali Francesca La Montagna, il dirigente dei servizi sociali del Comune di Acerra Giuseppe Gargano, l’attrice Daniela De Luca, la psicologa Claudia Caccavale, il consigliere regionale Vittoria Lettieri, con la presenza del Centro Antiviolenza ‘La Casa di Marinella’. Nel corso dell’evento ci sarà ‘un minuto di rumore’ per tutte le vittime di femminicidio.

Al Castello, inoltre, sono allestite la Mostra di Pina Candileno ‘Pulcinella è donna’ e quella sulla ‘Gentilezza’ con i dipinti e le opere degli alunni e studenti di tutti gli istituti scolastici della città.

Questa mattina, invece, al Teatro Italia incontro con le scuole organizzato dalla cooperativa sociale Proodos al quale prenderanno parte il sindaco Tito d’Errico, il consigliere regionale Vittoria Lettieri, l’avvocato Loredana Capocelli, la dottoressa Antonella Ciccarelli di Villa dei Fiori di Acerra, il viceprocuratore onorario Giovanna Messina e il vicequestore Livia Nicodemo, dirigente del Commissariato di Polizia di Acerra. Ci saranno testimonianze e letture di brani dal testo ‘Amore senza lividi e i monologhi del Teatro Rostocco tratti da ‘Paura di Volare’ con Noemi Pirone, Francesca Caprio e Lorena Purcaro.

Oggi e domani, infine, il Castello dei Conti sarà illuminato di rosso.

“La violenza di genere non ammette giustificazioni - sottolinea il sindaco Tito d’Errico - ecco perché occorre prestare attenzione a quei tanti sorrisi che in realtà sono senza gioia. Nascondono un vuoto che solo sostegno sociale e vicinanza possono colmare.

La violenza contro le donne è un fenomeno che purtroppo non accenna a rallentare. Quindi è fondamentale tenere alta l’attenzione soprattutto tra i ragazzi: per questo motivo ben vengano le tante iniziative istituzionali e delle associazioni che si impegnano a contrastare avvenimenti così terribili. Isaac Asimov scriveva che ‘la violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci’: di conseguenza diventa importantissima l’adesione convinta e numerosa degli uomini di oggi e del domani a campagne di sensibilizzazione contro una vera e propria piaga sociale