Consiglio comunale dei ragazzi: Nunzia Orefice è il sindaco junior di Casoria Raffaele Bene: "Orgoglioso di loro: sono i cittadini del presente"

È Nunzia Orefice, studentessa del plesso scolastico di piazza Pisa dell’istituto comprensivo Moscati-Maglione, il sindaco junior di Casoria.

La giovane studentessa, primo sindaco donna a Casoria, seppur in quest’ambito, è stata eletta questa mattina in sala consiliare, dopo un turno di ballottaggio, dai 22 membri del Consiglio Comunale dei ragazzi, eletto recentemente. Insieme agli esponenti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Bene era presente, alla seduta d’esordio, anche il Garante Regionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Giovanni Galano.

Il primo atto del neo sindaco dei ragazzi e delle ragazze di Casoria è stato quello di nominare la propria giunta junior: ne fanno parte Giovanni Sollo, vicesindaco ed assessore allo Sport ed al Tempo Libero; Maria Chiara De Vita, assessore all’Ambiente ed alla Salute; Emanuele Riva, assessore alla Cultura, Comunicazione e Spettacolo; Federica Balestrieri, assessore alla Socialità ed alla Solidarietà e Sofia Andrea Gallo, assessore alla Sicurezza e Legalità. La prima seduta dell’Assise junior si è svolta alla presenza degli amministratori senior e sotto la regia del presidente del Consiglio Comunale di Casoria Pasquale Tignola, che ha donato ai tutti i giovani presenti una copia della Costituzione.

Nel corso della seduta si sono alternati interventi di grande spessore da parte dei giovanissimi politici, con il rito della proclamazione a concludere la giornata.

Il sindaco Raffaele Bene nel porgere la fascia tricolore alla sua collega “junior”, Nunzia Orefice, ha lodato tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questo percorso: “I giovani sono i cittadini del presente e non solo del futuro ed oggi ne abbiamo avuto l’ennesima prova. Da amministratore ho constatato con mano l’interesse vivo per la politica e per la comunità e la capacità di analisi anche dei temi più delicati; da casoriano, prima che da sindaco, non posso che esserne orgoglioso”.