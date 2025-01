Somma Vesuviana: La befana sta per arrivare con calze e doni ai più piccoli Si rinnova l'appuntamento al castello di Lucrezia D’Alagno

La befana sta per arrivare e porterà con se calze piene di doni, ai più piccoli. Anche quest’anno farà visita al Castello di Lucrezia D’Alagno e dalle ore 10 aprirà i cancelli per accogliere ragazzi, bambini, famiglie.

Il maniero fu costruito dal Re Alfonso D’Aragona tra il 1456 e il 1458. In uno scenario unico ed anche molto panoramico, guardando alla Montagna e anche verso il Borgo Antico del Casamale, sarà la famosa vecchietta ad accompagnare all’interno del Castello dove si entrerà nella Casa di Babbo Natale. Tutti saranno accolti da giocolieri, trampolieri, da uno spettacolo di bolle e da tanti altri giochi. Un grande momento di serenità per tutti. L’opportunità di visitare un monumento davvero bello e ricco di storia, mentre per i più piccoli ci saranno le calze. L’obiettivo è quello di creare occasioni di socialità”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Anche la Befana, come Harry Potter, è attirata dai torrioni panoramici del Castello quattrocentesco che domina il Borgo Antico del Casamale dall’alto verso il basso. Nei vicoli del Centro Storico del Casamale, tutti coloro i quali arriveranno, potranno ammirare luci in fuga.

Luci in fuga, versi che diventano luci, nell’ambito della progettualità che le associazioni Tramandars e Amici del Casamale, con il supporto di Fresè stanno portando avanti sul territorio. L’evento è inquadrato nel progetto ben più ampio “Art Summit – Vesuvio Contemporary Residency I edizione”. Gli artisti vengono ospitati nel Borgo e nel Borgo realizzano le proprie opere. Nel caso specifico di Luci in Fuga, l’artista è Giotto Calendoli. Il progetto è autofinanziato da Tramandars e Amici del Casamale.

Non solo luci in fuga, ma grazie alle associazioni riti della montagna e festa delle lucerne, tutti coloro i quali visiteranno il borgo antico, potranno ammirare luci e composizioni a led che riproducono le tradizionali lucerne.

Nel Borgo anche Ombre di Luce dell’artista Mary Pappalardo e il Murales di Francisco Bosoletti. Un centro storico che offre ristorazione di qualità! Gli eventi, a Somma Vesuviana, sono ancora tanti. Presepe Vivente, domani, dalle ore 17 e 30, in località San Sossio.

“Domani, domenica 5 Gennaio, dalle ore 17 e 30, avremo il Presepe Vivente, in campagna, in località San Sossio, grazie all’operato della parrocchia di Don Angelo – ha concluso Di Sarno - con la partecipazione di tanti figuranti. Lunedì 6 Gennaio dalle ore 20, al Teatro Summarte, la spettacolare tammurriata di inizio anno con i Tammurrianti World Project”.

Intanto ieri, ancora al Teatro Summarte, la performance della danzatrice Emanuela Futia accompagnata dall’arpa di Zena Rotundi. La Futia è stata allieva di Samir Ben Mokhtar e di Paolo Ladisa, ballerino e acrobata, ma anche di tanti altri maestri internazionali come la giapponese Yama Tsehotskaya o di Sherif Raway per le tecniche e le coreografie. A seguire si esibito, in modo magistrale il Coro Gaetano Di Matteo che ha eseguito molteplici brani natalizi. E sempre al Teatro Summarte, questa sera, spettacolo cabaret di Ciro Giustiniani, noto al grande pubblico per Made in Sud.