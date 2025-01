San Giorgio a Cremano: due denunce della polizia Servizio straordinario di controllo del territorio

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a San Giorgio a Cremano. In particolare, gli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 130 persone, di cui 30 con precedenti, controllato 75 veicoli e 2 esercizi commerciali. Infine, gli operatori hanno denunciato in stato di libertà due persone per detenzione illecita di sostanza stupefacente.