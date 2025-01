Ospedale di comunità, Ciarambino: amministrazione ottimista ma si è perso tempo La dichiarazione della vice presidente del consiglio regionale della Campania

«Devo aver toccato un punto dolente se al solo annuncio di un’interrogazione e prima ancora di ricevere una risposta dall’organo preposto che è la Regione Campania, l’amministrazione comunale di Pomigliano si sia affrettata a diffondere una nota risentita che purtroppo non dissipa i dubbi da me sollevati, anzi li alimenta. Quello che si evince è che si è perso tempo prezioso e ancor oggi, quando è già trascorso un anno e mezzo dall’insediamento dell’attuale amministrazione, per ammissione della stessa non è stato neppure ancora acquisito il nuovo sito. Se in un anno e mezzo non si è ancora completato l’iter per entrare in possesso del terreno, mi sorprende l’ottimismo dell’amministrazione che ritiene che in un anno e mezzo si riuscirà addirittura a completare i lavori. Io da pomiglianese e da rappresentante delle istituzioni me lo auguro, ma se non si riuscirà, qualcuno dovrà assumersene la responsabilità»