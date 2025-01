Somma Vesuviana: "Prosegue l’iter di attuazione del piano urbanistico comunale" Parla Pasqualina Rega, assessore all’urbanistica

"Prosegue l’iter di attuazione del piano urbanistico comunale di Somma Vesuviana, il primo dopo 40 anni.

Se da un lato il nuovo piano favorirà nel medio e lungo termine, un miglioramento della gestione e del controllo dei processi di trasformazione del territorio, dall’altro, porta con se un rischio legato alla mancanza di idonee condizioni di applicabilità, non sempre garantite, essendo noti gli importanti problemi strutturali tipici delle pubbliche amministrazioni contemporanee, per la maggior parte di piccola e media dimensione non disponendo neppure delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie ad accogliere le novità.

L’intenzione di questa amministrazione di costituire un ufficio di piano che dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti previsti, nonché dell’analisi, verifica ed elaborazione delle soluzioni tecniche da adottare, coerenti con gli indirizzi e le disposizioni contenute nel puc resta confermata, tant’ è che sono state esperite tutte le procedure ad evidenza pubblica per la selezione di tecnici esperti oltre che di un profilo legale con esperienza nel settore del diritto amministrativo/urbanistico.

Le procedure si sono praticamente chiuse a novembre. Intanto parallelamente con DGC 165 del 06.12.2024 è stato dato indirizzo al Dirigente del Settore Urbanistica Responsabile dell’Ufficio di Piano di avvalersi del supporto delle migliori competenze scientifico-disciplinari in materia, disponibili nell'ambito regionale, anche facendo riferimento alle competenze scientifiche delle Università e degli Istituti di Ricerca, che dispongano di comprovate competenze in materia di pianificazione territoriale e valutazione delle politiche pubbliche, per garantire un supporto di alto profilo tecnico-scientifico finalizzato ad espletare tutte attività riguardanti ad esempio: la definizione di linee guida metodologiche per il monitoraggio e la valutazione (ex ante ed ex post) di politiche, programmi e piani aventi un impatto sul territorio e sulla città, anche con l’individuazione di indicatori quantitativi e qualitativi per misurare l’efficacia, l’efficienza, l’impatto e la sostenibilità allo scopo di migliorarne la qualità e garantire un uso efficiente delle risorse pubbliche. Azioni riguardanti anche un’analisi delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e culturali del territorio per supportare una pianificazione basata su evidenze. Competenze che diano supporto tecnico nella raccolta e nell’analisi di dati territoriali, economici, ambientali e sociali, ma anche per l’individuazioni di metodologie di partecipazione con il coinvolgimento di cittadini e di stakeholder locali nel processo decisionale e valutativo”.

Lo ha dichiarato Pasqualina Rega, assessore all’urbanistica del comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Somma Vesuviana punta allo sviluppo economico, turistico, sociale. Dopo 40 anni c’è il Puc e prosegue l’iter di attuazione. A breve cittadini, imprese, associazioni, comitati di quartiere saranno tutti chiamati ad esprimere pensieri ed idee!

“Inoltre l’Amministrazione Comunale ha l’intenzione di prevedere nella prossima fase di attuazione del PUC, modalità strutturate di partecipazione pubblica anche attraverso l’attivazione di tavoli di confronto tematici o laboratori partecipati per il coinvolgimento delle associazioni locali, dei cittadini, comitati di quartiere, rappresentanti di categorie sociali ed economiche, scuole ed altri enti per coinvolgere anche i giovani e le realtà formative del territorio, per raccogliere feedback diretti sulle politiche e sugli interventi in corso di attuazione e per consentire un confronto sui risultati delle analisi e per recepire eventuali osservazioni utili alla formulazione di nuove strategie – ha continuato la Rega - o modifiche ai piani esistenti. Abbiamo avviato il censimento delle industrie insalubri presenti sul territorio allo scopo ultimo di prevedere la eventuale rilocalizzazione delle stesse ai sensi di quanto disposto in fase di approvazione del Piano. A tal proposito sono tate avviate le interlocuzioni con gli uffici preposti della ASL territorialmente competente.

Abbiamo anche istituito lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) tramite la piattaforma "Impresa in un Giorno" in convenzione con Unioncamere nel rispetto delle normative vigenti, quale strumento digitale di supporto e gestione per lo Sportello Unico per l’Edilizia e l’Energia (SUEE) del Comune di Somma Vesuviana, indispensabile per la gestione dei procedimenti per mezzo dei quali il Piano si attua.

E’ doveroso ringraziare chi da un anno a questa parte ha dato il suo contributo affinchè si traducano in fatti concreti gli obiettivi che il piano persegue, interpretando la volontà di questa Amministrazione di promuovere una nuova immagine del territorio basata sulla qualità dell’ambiente e del paesaggio, sulla ricchezza del patrimonio culturale ed identitario, e su uno sviluppo sostenibile del territorio. E mi riferisco ovviamente al Responsabile di PO3 ing. Fabiana Cuomo.

L’approvazione del puc non ha rappresentato un punto di arrivo, ma un punto di partenza per il rilancio della nostra comunità, su cui ci sarà da lavorare con grande intensità, ancora e sempre di più per dare attuazione concreta a quelle previsioni strutturali e programmatiche”.