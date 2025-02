Differenziata, Boscoreale corre: raccolta differenziata oltre il 61% Dieci punti percentuali in più in un anno, l'amministrazione: avanti così

La raccolta differenziata a Boscoreale nel 2024 si chiude con un incoraggiante +10%. La percentuale raggiunta è stata del 61,71%, un incremento significativo rispetto al 2023, quando la differenziata si attestava al 51,44%.

"Questo risultato è frutto dello straordinario lavoro messo in campo dall’amministrazione comunale con il supporto di Ambiente Reale e grazie alla collaborazione e al senso civico di tanti cittadini boschesi. Aumentare del 10% la percentuale rispetto all’anno precedente non è un risultato semplice, ma la strada che abbiamo davanti è ancora lunga e non possiamo abbassare la guardia", afferma il sindaco Pasquale Di Lauro.

"Un risultato incoraggiante, che premia gli sforzi di tutta la comunità. Continuiamo a lavorare costantemente per migliorare il sistema di raccolta e ridurre il conferimento dell’indifferenziato. Allo stesso tempo, stiamo intensificando i controlli e il monitoraggio anche nelle strade periferiche, dove riscontriamo criticità legate allo sversamento abusivo di rifiuti ingombranti. Ulteriori episodi di inciviltà non possono più essere tollerati. La tutela dell’ambiente è un dovere di tutti”, spiega l'assessore con delega all'Ambiente, Ida Trito.