Festa dei Quattro Altari: Andrea Sannino in concerto Sarà una giornata intensa quella di oggi per Torre del Greco

Mario Pepe

Sarà una giornata intensa quella di oggi per Torre del Greco. . Ancora una volta grazie alla Festa dei Quattro Altari, la kermesse in programma fino a domenica 29 giugno che entra sempre più nel vivo con un calendario ricco e variegato capace di fondere, in scia alla visione culturale dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella in sinergia con la direzione artistica di Patrizia Porzio, tradizione e innovazione.

Sarà Andrea Sannino la principale attrazione della seconda serata, attesissimo protagonista del “Via Partenope Summer Tour”, che approderà sul palco di via Comizi alle 22 con uno show che promette emozioni autentiche e partecipazione corale. La sua voce, simbolo della nuova canzone partenopea, rappresenta il perfetto connubio tra sentimento popolare e qualità musicale.

Nel cortile della sede della Bcp, alle 18.30 spazio anche al teatro con due pièce dirette da Rosalba Pernice cariche di emozioni e significato sociale. Alle 18 si parte da piazza Luigi Palomba per un viaggio che si snoda fino a via Falanga, dove si terrà “Vita da mercato”, spettacolo itinerante firmato dalle associazioni Teatro Club Gino Roma e Magma. Alle ore 19, negli ex molini meridionali Marzoli, spazio alla letteratura con la presentazione del nuovo libro di Amedeo Colella, “Napoli due volte al dì”, anticipata da un open act degli studenti del liceo De Bottis. Gran finale alle ore 22 in via Comizi con il concerto di Andrea Sannino.