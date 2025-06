Forio d'Ischia: Ecco la nuova stazione dei carabinieri La nuova sede, completamente rinnovata e dotata di attrezzature moderne

Mario Pepe

Dal 1^ luglio la stazione carabinieri di Forio d’Ischia riapre al pubblico sul territorio comunale dopo che lo scorso anno, pur mantenendo la sua operatività, era stata spostata a Casamicciola Terme per delle difficoltà infrastrutturali.

Grazie alla sinergia con l’amministrazione comunale, i locali di via Giovanni Castellaccio n. 70, completamente ristrutturati, riportano il presidio dell’Arma nel Comune più grande dell’isola.

La nuova sede, completamente rinnovata e dotata di attrezzature moderne, si trova a pochi passi dal centro storico.

Un punto di riferimento importante per la sicurezza di residenti, commercianti e villeggianti, specialmente in questo periodo estivo in cui l’isola registra il maggior afflusso turistico.