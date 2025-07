Marigliano, marcia della pace: in ginocchio di fronte alle mamme dei bimbi morti "Verso l’arcobaleno" è lo slogan dell’estate ragazzi di quest’anno

Mario Pepe

Bambini e ragazzi dell’Estate Ragazzi di Marigliano promuovono giovedì la terza Marcia per la Pace che si concluderà con un flashmob molto particolare: tutti in ginocchio di fronte alle mamme dei bambini morti!

“Verso l’arcobaleno” è lo slogan dell’Estate Ragazzi di quest’anno, organizzata per il 28° anno dalla cooperativa sociale Irene ’95 in collaborazione con la Parrocchia San Marcellino: "In un mondo dove imperano l’individualismo, l’arroganza, la prepotenza noi vogliamo, attraverso Atti di Reale e Cortese Affetto (Arca) vincere questo “diluvio” e andare verso l’arcobaleno della bellezza, dell’accoglienza, della tolleranza, dei colori.

I potenti della terra che vigliaccamente seminano odio, guerra ed egoismo non avranno mai la forza e il coraggio di "chiedere perdono".

Lo faranno al loro posto centinaia di bambini e ragazzi, consapevoli che da questi piccoli, semplici ma straordinari gesti passa la costruzione di relazioni improntate al rispetto e all’amore per gli altri, senza distinzione di etnie, sesso, religione.

Lo faranno anche in nome dei tanti popoli che nel mondo “resistono” all’arroganza e all’oppressione dei potenti" si legge in una nota.