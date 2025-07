Arzano: conclusa istruttoria osservazioni al puc Una tappa decisiva verso la nuova pianificazione urbanistica

Si è concluso l’esame delle osservazioni al Piano Urbanistico Comunale di Arzano, una fase decisiva nel percorso verso l’approvazione del nuovo strumento urbanistico.

Dopo decenni di assenza di regole adeguate, la città si avvicina a un assetto urbano più ordinato, sostenibile e coerente con le esigenze attuali della comunità.

Il percorso amministrativo, articolato e partecipato, si è aperto con l’adozione del piano da parte della Giunta e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, avvenuta il 24 marzo, che ha formalmente avviato la fase di consultazione pubblica. Sono pervenute 86 osservazioni da parte di cittadini, tecnici e soggetti portatori di interesse. Tali contributi sono stati esaminati e valutati dai progettisti incaricati, confluiti nella relazione tecnica approvata dalla Giunta, che ha dato mandato per l’integrazione definitiva del piano.

Il documento sarà inoltrato agli enti preposti per l’acquisizione dei pareri e delle eventuali osservazioni previste dalla normativa regionale, prima della sua approvazione definitiva in consiglio comunale.

«Abbiamo compiuto un passo importante – ha dichiarato la sindaca Cinzia Aruta – non solo sotto il profilo tecnico, ma culturale e politico. Questo piano segna un cambio di paradigma per Arzano, ponendo al centro l’interesse collettivo, la qualità della vita, il diritto alla città. In questi mesi ho voluto raccontarlo direttamente alle studentesse e agli studenti perché la pianificazione non è solo materia per addetti ai lavori: è il modo in cui costruiamo e partecipiamo al nostro futuro.»

«L’istruttoria delle osservazioni è stato un passaggio delicato e fondamentale – ha aggiunto l’assessore all’Urbanistica Giovanni Giglio - che conferma l’impianto del piano e ne rafforza la coerenza. Abbiamo lavorato con metodo e trasparenza per arrivare a un Puc che sia davvero uno strumento di equilibrio e sviluppo. Ora siamo pronti a compiere l’ultimo tratto di questo percorso».

Con la conclusione della fase di controdeduzione, Arzano si prepara ad accogliere il suo nuovo Piano Urbanistico Comunale. Una città diversa è possibile. E oggi, è più vicina.