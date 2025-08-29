Penisola sorrentina: successo per il centro ricreativo estivo per bambini A Sant'Agnello le attività e l'evento di chiusura con le famiglie

Si conclude, per quasi 300 bambini di tutta la Penisola Sorrentina, l’esperienza del Centro ricreativo estivo, svolto per il territorio di Sant’Agnello presso la spiaggia di Caterina e il plesso G. Fiodo dell’Istituto comprensivo “A. Gemelli”.

Presenti all’evento conclusivo il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola, la Vice Sindaco Maria Russo, l’Assessore alle Politiche sociali e giovanili di Massa Lubrense Mina Minieri, la responsabile del progetto Pina Castellano, le famiglie dei bambini e tutto lo staff che ha affiancato i piccoli in questa esperienza per i mesi estivi.

L'iniziativa, che rientra nelle attività dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona Penisola Sorrentina (Asps), ha offerto un programma ricco di escursioni al mare, giochi di squadra e d’acqua in piscina, attività di animazione, ludiche, creative e sportive, momenti di socializzazione e crescita, guidati da un team di animatori e volontari qualificati.

«Il supporto alle famiglie nella quotidianità è fondamentale. Farlo in maniera formativa ed inclusiva ancora di più - dichiarano congiuntamente il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola e il Vice Sindaco nonché Assessore alle Politiche Sociali Maria Russo - Offrire spazi di aggregazione sani dove le generazioni più giovani possano divertirsi, imparare, stringere nuove amicizie e, soprattutto, nutrire la curiosità e imparare, giocando, è sempre più importante.

Siamo felici di aver ospitato l’edizione 2025 del Centro ricreativo estivo, con tutti i bambini della Penisola Sorrentina, nella nostra spiaggia libera di Caterina e nella scuola di Sant’Agnello, anche grazie alla collaborazione della dirigente scolastica Maria d’Esposito. Queste esperienze non sono solo tempo trascorso insieme, ma un modo per regalare ricordi felici e di qualità, in ambienti sicuri e stimolanti, ai nostri cittadini più piccoli».

«Arriviamo al termine di questo Centro ricreativo stanchi ma molto soddisfatti - dichiara la Presidente dell’associazione “Genitori del Duemila”, ente accreditato per l’organizzazione del Centro ricreativo estivo e della colonia marina, Pina Castellano - Vedere la gioia e l’energia dei bambini in questo tempo insieme è stata la migliore ricompensa per tutti gli sforzi fatti.

Ringrazio l’Amministrazione comunale per aver creduto in noi, le famiglie per la fiducia, lo staff e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa bellissima avventura».