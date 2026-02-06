Napoli: raccolta Raee, nel 2025 gestite 4.500 tonnellate di rifiuti A Palazzo San Giacomo focus sul corretto conferimento

Sono stati presentati oggi i risultati del progetto 'Di Raee ne abbiamo piene le scatole', che ha coinvolto Asia Napoli, l’azienda integrata che effettua i servizi di igiene ambientale nella città di Napoli, ed Erion Weee, consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

A dimostrazione che la prossimità di conferimento - unita alla comunicazione - funziona, nel 2025 Erion Weee ha gestito, nella città di Napoli, circa 4.500 tonnellate di Raee domestici. Questi risultati la posizionano al primo posto nella classifica della Regione Campania. La corretta gestione dei Raee Domestici ha permesso di evitare l’emissione in atmosfera di circa 15mila tonnellate di CO2 e di risparmiare oltre 6 milioni kWh di energia elettrica.

Inoltre, già nel solo mese di gennaio 2026 si è registrato un trend di crescita nel corretto conferimento dei Raee di circa il 13% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, evidenziando l’efficacia crescente del progetto.

Alla presentazione dei dati, in Sala giunta a Palazzo San Giacomo sede del Comune di Napoli, sono intervenuti l'assessore al Verde e alla Salute del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada; l’assessora all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli, Maura Striano; l’amministratore unico di Asia Napoli, Domenico Ruggiero; il direttore generale di Erion Weee, Giorgio Arienti; la dirigente scolastica Iti Alessandro Volta, Antonella Gesuele e la docente della scuola secondaria di I Grado Giovanni Verga, Valentina Verza.