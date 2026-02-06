Napoli, Porta Capuana: sorpreso a cedere droga e arrestato Manette per un 49enne di origini marocchine

La polizia ha arrestato un 49enne di origini marocchine per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carriera Grande, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto l'uomo che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga; tuttavia, è stato prontamente bloccato dagli operatori e trovato in possesso di 5 involucri di cocaina e di 90 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

L’acquirente, invece, è stato trovato in possesso della dose appena acquistata e, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.