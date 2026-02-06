Napoli, sequestrato autolavaggio abusivo a Piscinola I controlli di Polizia locale, carabinieri e Arpac

La Polizia locale di Napoli, Unità Operativa Scampia e Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Ambientale, in collaborazione con i carabinieri della stazione di Marianella e un funzionario dell’Arpac, ha proceduto al sequestro penale di un autolavaggio abusivo operante nella zona di Piscinola.

Gli accertamenti hanno consentito di interrompere la piena attività dell’esercizio, risultato privo delle necessarie autorizzazioni ambientali.

In particolare, il titolare è stato denunciato alla Procura partenope per violazioni della normativa ambientale, tra cui l’assenza della certificazione A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) per lo scarico delle acque reflue, lo scarico non autorizzato e la gestione illecita dei rifiuti.

Nel corso dell’operazione sono state inoltre contestate diverse sanzioni amministrative nei confronti del titolare dell'attività.