Ancora droga nel quartiere Scampia: arrestato un 21enne Sorpreso dalla polizia a spacciare

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 21enne napoletano, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Marrazzo, hanno notato un giovane che, dopo aver confabulato con un uomo, si è avvicinato ad una cassetta dalla quale ha prelevato un involucro per poi consegnarlo al soggetto in cambio di una banconota.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il 21enne, trovandolo in possesso di 163 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa, inoltre, gli operatori hanno rinvenuto nella cassetta una busta contenente 9 involucri di eroina/cobret del peso complessivo di circa 3 grammi.