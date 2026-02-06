Trasporti, la proposta di Simeone: "Piattaforma unica per orari e informazioni" La proposta del capogruppo di "Fico Presidente" presentata in commissione

Una piattaforma digitale unica per integrare orari e informazioni del trasporto pubblico su gomma, ferro e mare in tutta la Campania. È la proposta presentata alla Regione da Nino Simeone, capogruppo di Fico Presidente in Consiglio regionale e presidente della Commissione Mobilità e Trasporti del Comune di Napoli, insieme ad alcune associazioni di utenti.

L’obiettivo dell’iniziativa è superare l’attuale frammentazione delle informazioni tra i diversi operatori del trasporto pubblico locale, una criticità che oggi genera disagi soprattutto nei collegamenti intermodali e penalizza cittadini, pendolari e turisti.

La piattaforma – accessibile tramite app e portale web – consentirebbe di consultare in un unico spazio digitale orari aggiornati, variazioni di servizio, ritardi e avvisi in tempo reale, offrendo inoltre strumenti di pianificazione del viaggio più semplici ed efficienti.

Secondo i promotori, il progetto avrebbe ricadute positive non solo su Napoli, ma sull’intero territorio regionale, contribuendo a migliorare la qualità complessiva del servizio, incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e garantire un’informazione omogenea e facilmente accessibile in tutte le province campane.

Nel corso della presentazione, Simeone ha infine invitato la Regione Campania – nella persona dell’Assessore ai Trasporti – a valutare l’inserimento del progetto già nella prossima approvazione del Bilancio regionale. Un intervento che, ha sottolineato, comporterebbe costi contenuti e potrebbe essere avviato in tempi rapidi, senza oneri rilevanti per la finanza pubblica.