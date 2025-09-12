Canto e mi sento libero: "Tattoo al cuore" fuori il primo brano di Gaudino Debutto musicale per lo psicoterapeuta protagonista del reality Prenditi Cura d Me

Fuori ora e su tutte le piattaforme di streaming e store “Tattoo al Cuore”, il primo e nuovo brano scritto e interpretato da Massimiliano Gaudino. Dalla scorsa mezzanotte è disponibile la prima canzone scritta e cantata dallo psicoterapeuta non conventional. Un brano debutto, dunque, per Gaudino lo psicoterapeuta, scrittore e autore televisivo, che stavolta racconta in note un caleidoscopico viaggio nelle emozioni, accarezzando dolcemente i sentimenti. “Tattoo al Cuore” non è un semplice progetto musicale, ma il racconto autentico di un dolore. Scritto e interpretato da Gaudino racconta di un amore interrotto da cui è sempre possibile ripartire.

Fuori il primo brano dello psicoterapeuta non conventional

“Un dolore ricorrente, che ho ascoltato più volte nel mio lavoro di psicoterapeuta e che ho fatto mio- spiega il cantautore -. Un dolore che tutti abbiamo provato per un amore finito. Canto questo testo, che sento intimamente mio e vostro in un unico tempo, con l'intento di celebrare l'amore e il dolore che può derivare da una rottura, un rifiuto, un abbandono, la fine di una relazione. Sono emozioni che tutti possiamo aver vissuto. In queste ore di uscita del mio brano sono felice come un bambino che lascia volare un palloncino libero nel cielo, perchè fare le cose belle e che ci emozionano è la cura per l'anima che tutti dovremmo fare, senza preoccuparci del giudizio altrui, ma solo del nostro benessere interiore”. Ancora una volta Gaudino emoziona e stupisce, prende per mano e trascina nell'intimo, accompagnandoci stavolta in musica in un nuovo magnifico viaggio nei sentimenti.

Canzone ed emozione

Ci sono canzoni cantate a voce alta, in mezzo alla allegria e alla adrenalina, e canzoni sussurrate e appena accennate quando siamo soli ed è proprio questa la magia di “Tattoo al cuore”, una canzone che riesce ad emozionarti autenticamente. “Canto un amore interrotto e disperato, ma da cui si riparte sempre – spiega Gaudino -. La canzone infatti è come fosse divisa in due parti. La prima racconta il dolore per un amore finito, la seconda racconta come ognuno di noi abbia trovato nel dolore potenza di rinascita e riscatto. Si riparte sempre da noi stessi quando ci sono grandi traumi e sofferenze. La cura è l'amore per noi stessi, la capacità di ripartire con nuova energia e di rifondare le nostre relazioni”.

Il reality

Dalla scrittura al reality, fino ai testi in note Gaudino è in continua trasformazione ed evoluzione, perchè il cammino nelle emozioni non finisca mai. “Tattoo al cuore”, una canzone scritta e cantata a cuore aperto, per descrivere emozioni e il sentimenti declinati in una Napoli speciale, contemporanea, nuova e trasformista. Intanto Gaudino è pronto per il suo ritorno in tv, su Ottochannel Canale 16, per la quinta edizione di “Prenditi Cura di Me”, il reality che porta insieme sugli schermi sport, nutrozione e psicoterapia. Il format, condotto da Gaudino e Rosanna Vigorito, è interamente girato al Caraggio Sporting Village di Fuorigrotta e nelle precedenti 4 edizioni ha raccolto numeri da record di spettatori e consensi.