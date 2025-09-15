Proposta di matrimonio in ambulanza e petardo in ambulatorio: 2 sospensioni Sospeso anche il medico bombarolo, le segnalazioni di Nessuno Tocchi Ippocrate

Due sospensioni disciplinari dopo le segnalazioni di “Nessuno tocchi Ippocrate” hanno interessato due operatori sanitari.

"Arrivano due importanti provvedimenti disciplinari a tutela del decoro e della dignità degli operatori sanitari, a seguito delle segnalazioni dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. La prima sospensione riguarda un autista soccorritore dell’Ordine di Malta, che aveva concesso a un futuro sposo di inscenare la proposta di matrimonio all’interno di un’ambulanza. La seconda colpisce il medico soprannominato “bombarolo”, protagonista di un episodio verificatosi in una postazione 118 dell’Asl di Salerno, dove accese un petardo per spaventare un autista soccorritore che si era appisolato.

Due episodi diversi ma accomunati da un tratto comune: gesti che hanno offeso la professionalità e l’immagine di medici, infermieri, autisti e OSS che ogni giorno garantiscono con serietà e dedizione il loro servizio.

L’associazione continuerà sulla strada del controllo e della segnalazione, per difendere non solo la sicurezza dei pazienti, ma anche la credibilità della professione sanitaria". Conclude Manuel Ruggiero.

