Casamarciano: riapre "Mariland - Il Paese delle Zucche" "Un vero e proprio viaggio nella stagionalità, nella terra e nel rispetto per l’ambiente"

Si aprono ufficialmente domani, sabato 20 settembre, le porte di "Mariland - Il Paese delle Zucche", un progetto educativo e creativo, giunto alla III edizione, che trasformerà Casamarciano in un mondo incantato fatto di colori autunnali, profumo di terra e sorrisi curiosi. Un'iniziativa pensata per i più piccoli ma capace di coinvolgere l'intera famiglia, con un format che coniuga il divertimento all'apprendimento attraverso l'esperienza diretta.

Dietro il fascino delle decorazioni, dei personaggi in costume e delle immancabili zucche, c’è un’idea ben più profonda: educare giocando, stimolare la manualità, la fantasia e la consapevolezza ambientale sin dai primi anni. A farla da padrona saranno infatti le attività laboratoriali: dalla pittura su zucca all’intaglio creativo, passando per le attività di semina e i percorsi guidati alla scoperta del ciclo della natura.

"Non è solo una festa - spiega Maria Scafuro, tra gli ideatori del format - ma un vero e proprio viaggio nella stagionalità, nella terra e nel rispetto per l’ambiente, raccontato a misura di bambino. Quest'anno siamo alla III edizione ed il successo degli anni precedenti ci conferma che ci abbiamo visto bene". Accanto ai laboratori didattici, non mancheranno naturalmente momenti più leggeri e spettacolari: giochi, personaggi fiabeschi e percorsi interattivi pensati per rendere ogni visita un’avventura. Un format, quello di Mariland, che prende ispirazione dai celebri Pumpkin Patch americani, ma con un cuore tutto italiano e radicato nel territorio. L'apertura ufficiale è prevista per domani, sabato 20 settembre, dalle ore 10.30. Il parco sarà attivo fino al 2 novembre con finestre dedicate alle scuole, dal lunedì al venerdì, in orario scolastico. Un'occasione preziosa per educare al bello e alla natura, attraverso il gioco, è oggi più che mai una sfida necessaria.