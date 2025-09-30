Somma Vesuviana: asfaltate il 30% delle strade del paese La soddisfazione di Ezio Micillo, assessore ai lavori pubblici

"Abbiamo iniziato l’opera di asfaltatura anche di Via Malatesta che non veniva asfaltata da più di 30 anni. E’ stata asfaltata anche Via San Sossio, asse viario importante e lungo. Anche Via San Sossio non veniva asfaltata da un trentennio.

Abbiamo completato via Napoli, Via Orlando, via Prima Traversa Casaraia, Via Don Minzoni. Stiamo continuando a ritmo serrato nell’opera di asfaltatura delle strade. Avremo anche il terzo lotto di strade con l’asfaltatura di Via Vignariello, di Via Marigliano, strade che non venivano asfaltate da 30 anni circa".

Lo ha affermato Ezio Micillo, assessore ai lavori pubblici del comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Strade, parchi, scuole! Il terzo lotto comprende anche Via Pino Amato, Via Matarazzo, Via Colle, Via Traversa Garibaldi, Vico Cuonzolo. Grazie al lavoro dell'ufficio lavori pubblici, al suo responsabile arch. Giuseppe Schiattarella, in poco più di 8 mesi, abbiamo finanziato, progettato,affidato i lavori ed iniziato ad asfaltare.

Un intervento massivo che garantirà maggiore sicurezza, comfort alla guida e decoro urbano. Ringrazio i consiglieri di maggioranza, il sindaco Salvatore Di Sarno, e i colleghi della giunta".