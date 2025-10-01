I bambini di Boscoreale da oggi hanno finalmente una nuova scuola Taglio del nastro per i moduli dell'istituto comprensivo "Cangemi"

"Consegniamo oggi una soluzione concreta che garantisce ai nostri bambini di frequentare la scuola in piena sicurezza, senza disagi ed evitando i doppi turni. La sicurezza dei nostri alunni resta la priorità assoluta. Questo intervento rappresenta solo una tappa di un percorso più ampio di ammodernamento e messa in sicurezza degli istituti scolastici cittadini. Siamo già al lavoro per reperire i fondi necessari all’abbattimento e alla ricostruzione del plesso di Santa Maria Salome": così il sindaco Pasquale Di Lauro in occasione del taglio del nastro dei nuovi moduli scolastici di via Cangemi e delle aule predisposte nella struttura di via De Falco all'I.C. Cangemi di Boscoreale, che vanno a compensare le aule venute a mancare dopo la chiusura, lo scorso anno, del plesso di Santa Maria Salome per gravi problemi strutturali.

"Una giornata importante per tutta la comunità scolastica dell'Istituto Cangemi. Arriviamo a questo momento dopo settimane intense, non prive di difficoltà e di tensioni, ma con la consapevolezza di aver lavorato tutti insieme per garantire ai nostri bambini il diritto fondamentale allo studio in condizioni di sicurezza e dignità. Per questo voglio ringraziare il sindaco Di Lauro, l'amministrazione comunale, i dipendenti dell'ufficio tecnico e tutti quelli che hanno lavorato per questo obiettivo" – ha sottolineato la dirigente scolastica Carmela Mascolo, che non ha nascosto un pizzico d'emozione al termine di un percorso complesso, oggi ripagato dalla soddisfazione di consegnare agli alunni una scuola sicura e accogliente.

Alla cerimonia hanno preso parte, oltre agli alunni, alle famiglie e agli insegnanti, anche Don Alessandro Valentino, che ha benedetto le strutture, l’assessore all’edilizia scolastica Tina Miccio, i consiglieri comunali Angela Malacario e Paolo Proto, oltre al presidente del Consiglio d’istituto Rino Cirillo.

Il primo cittadino ha poi voluto rivolgere un pensiero a tutta la comunità scolastica: "La scuola è il luogo in cui i nostri alunni crescono, imparano e costruiscono il loro futuro, ed è importante che lo facciano in ambienti sereni e accoglienti. Oggi celebriamo un risultato che non è solo logistico, ma soprattutto simbolico: testimonia che la comunità educante, le famiglie e le istituzioni possono collaborare in maniera concreta per superare gli ostacoli. Auguro un sereno e proficuo anno scolastico a studenti, famiglie, docenti e personale. L’impegno dell’amministrazione è e sarà sempre a fianco della scuola, cuore pulsante della nostra Boscoreale".

