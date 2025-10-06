Città Metropolitana di Napoli: tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo parco L'intitolazione al compianto giornalista Giancarlo Siani

Sarà inaugurato domani, martedì 7 ottobre, alle ore 10, il nuovo Parco urbano comunale di Quarto - realizzato in Via Casalanno grazie a uno stanziamento della Città Metropolitana di Napoli - che sarà dedicato alla memoria di Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino che esattamente quarant’anni fa veniva barbaramente trucidato dai killer della camorra.

Il Parco, che si estende su una superficie di 12mila metri quadrati di cui 9mila destinati ad aree verdi e che prevede, tra l’altro, una grande area giochi per bambine e bambini, è stato finanziato nell’ambito del Piano di interventi della Città Metropolitana finalizzati alla ripiantumazione e all’incremento del verde urbano per complessivi 430mila euro.

A inaugurare la struttura – che la comunità di Quarto attendeva da 40 anni - il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, il Sindaco della cittadina flegrea, che è anche Consigliere metropolitano delegato al Patrimonio, e il Presidente della Fondazione Polis, alla presenza di magistrati e di una rappresentanza della squadra di Polizia Giudiziaria che ha collaborato alle indagini per scoprire la verità sull’omicidio di Siani.