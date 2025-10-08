Quarto rende omaggio a Giancarlo Siani: ecco il Parco urbano a suo nome Il taglio del nastro con Manfredi: 12mila metri quadrati di verde e non solo

È stato inaugurato il nuovo Parco Urbano Comunale di Quarto - realizzato in Via Casalanno grazie a uno stanziamento della Città Metropolitana di Napoli - dedicato alla memoria di Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino che esattamente quarant’anni fa veniva barbaramente trucidato dai killer della camorra.

In particolare, il Parco – finanziato nell’ambito del Piano di interventi della Città Metropolitana finalizzati alla ripiantumazione e all’incremento del verde urbano - si estende su una superficie di 12mila metri quadrati, di cui 9mila riservati ad aree verdi e aiuole, compresa un’area sgambamento cani di 400 metri quadrati, in cui sono state piantate 76 essenze arboree, tra cui 13 platani, 15 jacaranda, 9 cipressi, 10 carrubi, 4 tamerici, 12 alberi di lagerstroemia, 2 aceri e 3 ficus. È stata installata anche una grande area giochi per bambini e bambine con 12 giostre inclusive.

Il costo totale dell’intervento ammonta a circa 430mila euro, interamente a carico della Città Metropolitana. Si tratta di un evento storico per Quarto, perché, dopo oltre 40 anni, finalmente la città avrà una nuova villa comunale, oltre quella attuale dedicata a “Giovanni Paolo II”, per la riqualificazione della quale, altresì, l’Ente di piazza Matteotti ha destinato ulteriori 220mila euro, per un totale complessivo di 650mila euro per il verde della cittadina flegrea.

Altrettanto significativa è stata l’intitolazione del nuovo Parco alla memoria del giovane cronista de Il Mattino, a 40 anni esatti dal suo vile assassinio, avvenuto il 23 settembre del 1985. Nei mesi scorsi il Comune ha lanciato un concorso di idee, aperto a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole di ogni ordine e grado di Quarto, per coinvolgere il mondo nella scuola nella scelta del nome da dare al nuovo parco. Sono arrivate oltre 2mila e 400 proposte e, sulla base dei risultati dello spoglio, in concomitanza con la ricorrenza del giorno della nascita di Giancarlo Siani - avvenuta il 19 settembre 1959 - su proposta del Sindaco la Giunta ha approvato all’unanimità l’intitolazione del nuovo Parco di via Casalanno alla memoria del giornalista.

«E’ una giornata bellissima per la nostra comunità, per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, che finalmente dopo quarant’anni di attesa da oggi hanno un nuovo spazio pubblico aperto a tutti – dice il sindaco Antonio Sabino – E’ il frutto del lavoro della buona politica e per questo ringrazio la mia intera giunta e tutti i consiglieri comunali che hanno sostenuto con forza questa nuova idea di città più verde, più ecosostenibile e più inclusiva. Abbiamo realizzato questo parco su un terreno pubblico a poca distanza da un complesso di beni confiscati che stanno diventando un ospedale di comunità gestito dall’Asl Napoli Nord. E’ la Quarto del futuro sostenibile».

Oltre al primo cittadino, che è anche consigliere metropolitano delegato al Patrimonio, a inaugurare questa mattina il nuovo spazio pubblico e di aggregazione il sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Fondazione Siani Geppino Fiorenza, il magistrato Armando D’Alterio che riaprì il «caso Siani», il deputato Francesco Emilio Borrelli, la consigliera regionale Loredana Raia.

«Recuperiamo uno spazio pubblico destinandolo ai bambini e alle bambine e lo facciamo dedicandolo alla figura di Giancarlo Siani – ha detto il sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi –. Siamo in Italia la Città Metropolitana che ha intercettato e speso il maggior numero di fondi Pnrr destinandoli anche al miglioramento delle condizioni di vivibilità e al benessere dei cittadini».