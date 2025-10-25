Casoria, sindaco azzera la giunta: "Serve un governo solido e unito" Raffaele Bene spiega la sua decisione

Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, ha disposto l’azzeramento della Giunta comunale, annunciando la volontà di procedere alla formazione di un nuovo esecutivo, composto da figure di espressa fiducia e di comprovata competenza.

Una scelta maturata dopo un’attenta riflessione, con l’obiettivo di rafforzare la coesione politica e amministrativa e di imprimere un segnale chiaro di buon governo e ripartenza.

“Casoria sta vivendo una fase decisiva del proprio percorso di crescita – ha dichiarato il sindaco Bene – e non può permettersi pause o divisioni. È necessario avere una squadra coesa, che condivida pienamente la visione e gli obiettivi di questa amministrazione, che agisca con unità e senso di responsabilità”.

Il sindaco ha spiegato che la decisione nasce dalla volontà di rinnovare la fiducia nell’azione amministrativa, garantendo piena efficienza e continuità ai progetti già avviati, molti dei quali di grande valore strategico per la città.

Le nuove nomine risponderanno al criterio della competenza e della fiducia diretta del sindaco, elementi indispensabili per affrontare con determinazione la nuova fase della vita di Casoria.

“Intendo dare alla città - ha aggiunto Bene - un esecutivo forte, composto da persone che condividono lo stesso spirito di servizio e che sappiano lavorare insieme per il bene comune. Questa scelta è un atto di responsabilità verso i cittadini, che meritano stabilità e una guida solida.”

Il sindaco ha inoltre annunciato che la nuova Giunta sarà sottoposta alla fiducia del Consiglio comunale, per rafforzare ulteriormente il rapporto tra amministrazione e assemblea civica e per riaffermare un principio di lealtà istituzionale e chiarezza politica.

“In questi giorni - ha concluso Bene - si è parlato molto, ma io credo che i cittadini chiedano concretezza, non polemiche. Questa decisione è la risposta più chiara a chi prova a rallentare un percorso che invece deve andare avanti. Casoria non può fermarsi. È il momento di remare tutti nella stessa direzione, con serietà e con la volontà comune di costruire una città più stabile, più moderna e più giusta.”

Il primo cittadino ha ribadito che l’amministrazione continuerà a lavorare senza interruzioni, concentrandosi sulle opere pubbliche, sui servizi ai cittadini e sulla programmazione strategica che sta già dando risultati visibili.

“È il tempo del lavoro, della responsabilità e dell’unità. Casoria merita un governo saldo e una comunità amministrativa che guardi avanti con fiducia. Questo – ha concluso – è il senso profondo della mia decisione.”