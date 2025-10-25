Casoria, sindaco azzera la giunta: "Serve un governo solido e unito"

Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, ha disposto l’azzeramento della Giunta comunale, annunciando la volontà di procedere alla formazione di un nuovo esecutivo, composto da figure di espressa fiducia e di comprovata competenza.
Una scelta maturata dopo un’attenta riflessione, con l’obiettivo di rafforzare la coesione politica e amministrativa e di imprimere un segnale chiaro di buon governo e ripartenza.
“Casoria sta vivendo una fase decisiva del proprio percorso di crescita – ha dichiarato il sindaco Bene – e non può permettersi pause o divisioni. È necessario avere una squadra coesa, che condivida pienamente la visione e gli obiettivi di questa amministrazione, che agisca con unità e senso di responsabilità”.
Il sindaco ha spiegato che la decisione nasce dalla volontà di rinnovare la fiducia nell’azione amministrativa, garantendo piena efficienza e continuità ai progetti già avviati, molti dei quali di grande valore strategico per la città.
Le nuove nomine risponderanno al criterio della competenza e della fiducia diretta del sindaco, elementi indispensabili per affrontare con determinazione la nuova fase della vita di Casoria.
“Intendo dare alla città - ha aggiunto Bene - un esecutivo forte, composto da persone che condividono lo stesso spirito di servizio e che sappiano lavorare insieme per il bene comune. Questa scelta è un atto di responsabilità verso i cittadini, che meritano stabilità e una guida solida.”
Il sindaco ha inoltre annunciato che la nuova Giunta sarà sottoposta alla fiducia del Consiglio comunale, per rafforzare ulteriormente il rapporto tra amministrazione e assemblea civica e per riaffermare un principio di lealtà istituzionale e chiarezza politica.
“In questi giorni - ha concluso Bene - si è parlato molto, ma io credo che i cittadini chiedano concretezza, non polemiche. Questa decisione è la risposta più chiara a chi prova a rallentare un percorso che invece deve andare avanti. Casoria non può fermarsi. È il momento di remare tutti nella stessa direzione, con serietà e con la volontà comune di costruire una città più stabile, più moderna e più giusta.”
Il primo cittadino ha ribadito che l’amministrazione continuerà a lavorare senza interruzioni, concentrandosi sulle opere pubbliche, sui servizi ai cittadini e sulla programmazione strategica che sta già dando risultati visibili.
“È il tempo del lavoro, della responsabilità e dell’unità. Casoria merita un governo saldo e una comunità amministrativa che guardi avanti con fiducia. Questo – ha concluso – è il senso profondo della mia decisione.”