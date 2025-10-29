Casoria guarda avanti: grande partecipazione all’incontro del programma Prius Il sindaco Bene: "Una città che partecipa costruisce il proprio futuro"

Grande partecipazione e un forte spirito di condivisione hanno caratterizzato l’incontro pubblico dedicato al programma di rigenerazione integrata urbana sostenibile (Prius), promosso dal comune di Casoria nell’ambito del programma regionale FesrCampania 2021-2027.

L’iniziativa, svoltasi ieri presso il Santuario di San Benedetto Abate, ha rappresentato il primo importante momento di confronto tra l’amministrazione comunale e i cittadini per la raccolta di idee progettuali da inserire nel documento di orientamento strategico (Dos). L’obiettivo è definire la strategia territoriale che guiderà nei prossimi anni le azioni di rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale, innovazione e inclusione sociale.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco di Casoria Raffaele Bene, l’assessore ai lavori pubblici, Antonio Ricciardi, e il dirigente del settore VII Domenico Raimo, che hanno illustrato ai cittadini il senso e la portata del programma regionale e le modalità di partecipazione alla creazione di una “banca delle idee cittadine”.

“Oggi Casoria ha dimostrato che sa guardare avanti - ha dichiarato il Sindaco Bene –. Abbiamo visto tanti giovani, professionisti e rappresentanti delle associazioni proporre idee concrete e innovative per migliorare la qualità della vita nella nostra città. È questo lo spirito che ci guida: costruire insieme, con ascolto e collaborazione, una Casoria più verde, inclusiva e sostenibile.”

Durante l’incontro, i tecnici e gli amministratori hanno illustrato cosa si intende per rigenerazione urbana, quali azioni e interventi potranno essere finanziati attraverso il Prius, e come ciascun cittadino potrà contribuire alla definizione della strategia territoriale partecipando alla raccolta delle proposte.

Il sindaco ha sottolineato come la partecipazione attiva dei cittadini rappresenti una risorsa fondamentale per l’amministrazione:

"Una città che partecipa è una città viva. Il confronto ci ha permesso di raccogliere spunti preziosi su ambiente, mobilità sostenibile, spazi pubblici, cultura e innovazione sociale. È da qui che parte la nostra visione di futuro: una Casoria che cresce insieme ai suoi cittadini".

Il percorso del Prius proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori momenti di ascolto e consultazione, per rendere sempre più condivisa la pianificazione strategica degli interventi.

“Questo è solo l’inizio - ha concluso Bene - continueremo a costruire, passo dopo passo, una Casoria più bella, più giusta e più moderna. Il futuro non si riceve in dono, si conquista insieme".

Il comune invita cittadini, associazioni e operatori del territorio a partecipare attivamente ai prossimi appuntamenti e a contribuire con le proprie idee alla banca delle proposte per la rigenerazione urbana di Casoria.