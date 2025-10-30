Arzano: Annunziata Alfano è la nuova segretaria generale del comune L'accoglienza della sindaca Cinzia Aruta

Il comune di Arzano accoglie Annunziata Alfano come nuova segretaria generale. Nata a Gragnano, laureata in Giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Alfano ha conseguito il titolo di avvocato presso la Corte d’Appello di Napoli e ha maturato una consolidata esperienza nella pubblica amministrazione.

Specializzata in diritto civile, amministrativo e penale, ha frequentato corsi di perfezionamento in Diritto dei minori e della famiglia e in Attività negoziale della Pubblica Amministrazione presso le Università di Napoli e Salerno. Nel corso della sua carriera ha ricoperto l’incarico di Segretario Generale in diversi enti locali, tra cui Marigliano (Napoli), Sant’Anastasia (Napoli), Pimonte (Napoli), Santa Maria La Carità (Napoli), Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno), Cimitile (Napoli), Corbara (Salerno), Ailano e Prata Sannita (Caserta), Bonefro e Castellino sul Biferno (Campobasso).

Nel suo percorso professionale ha inoltre svolto funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, presidente della delegazione trattante e componente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, dimostrando competenza giuridico-amministrativa, capacità organizzativa e profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali.

"Accogliamo con grande piacere Annunziata Alfano nella nostra squadr - dichiara la sindaca Cinzia Aruta - La sua professionalità, la solida preparazione giuridico-amministrativa e l’esperienza maturata in diversi contesti rappresentano un valore aggiunto per la nostra organizzazione. Sono particolarmente lieta che a ricoprire questo ruolo sia una donna, capace di coniugare competenza, sensibilità e determinazione: qualità che arricchiscono la vita amministrativa e rafforzano il senso di comunità nelle istituzioni. Le auguriamo buon lavoro, certi che il suo contributo sarà prezioso per rendere ancora più efficiente e trasparente l’azione del Comune di Arzano».

Alfano subentra a Francesco Battaglia, al quale l’amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento per l’impegno e la collaborazione assicurati nel corso del mandato.