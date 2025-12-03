Sant'Agnello, inziati i lavori della rete idrica: ci sarà una nuova linea L'annuncio del sindaco Coppola e dell'assessore Fattorusso

Sono iniziati i lavori alla nuova linea di adduzione idrica a via Lepantine, nella parte collinare del Comune di Sant’Agnello, ad opera dell’Ente Idrico Campano.

La zona, spesso oggetto di disservizi subiti dai cittadini, è attualmente servita da una linea usurata e malfunzionante in plastica che verrà sostituita con un materiale più resistente come la ghisa. Il tratto, lungo 530 metri, servirà le utenze fino al momento della commutazione a favore della nuova linea di abduzione idrica.

"La sostituzione della linea idrica a via Lepantine era un intervento atteso da molto tempo - dichiarano congiuntamente il sindaco Antonino Coppola e l’assessore Corrado Fattorusso - I continui disservizi segnalati alla Gori dai cittadini e anche dall’ente comunale hanno reso necessario questo intervento.

La nuova linea verrà costruita mentre la vecchia continuerà a servire le utenze, fino al momento della commutazione definitiva, in modo da ridurre al minimo i disagi per i cittadini e i tempi di sospensione del servizio idrico.

Gli interventi sulle infrastrutture, anche in sinergia con gli enti preposti, continuano su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare pian piano tutte le zone di Sant’Agnello, comprese le frazioni che da troppo tempo attendevano di essere attenzionate".