Acerra, conti correnti bloccati: il M5S denuncia metodi vessatori Convocato un incontro pubblico per valutare azioni concrete a tutela dei cittadini

Il Movimento 5 Stelle di Acerra denuncia con forza quanto sta accadendo in città in questi giorni, dove centinaia di famiglie si sono viste bloccare o pignorare il conto corrente, in alcuni casi anche per richieste di pagamento prescritte o comunque contestabili.



Si tratta di procedure sproporzionate e prive delle necessarie tutele, che stanno colpendo indiscriminatamente cittadini, lavoratori e piccoli commercianti, compromettendo la quotidianità, il lavoro e perfino la possibilità di far fronte alle spese essenziali.

Il M5S ribadisce con chiarezza di non mettere in discussione il dovere di pagare le tasse, ma di condannare fermamente modalità di riscossione che assumono carattere vessatorio e ingiusto, soprattutto quando colpiscono somme non più dovute o senza adeguate verifiche preventive.



“Non è accettabile - dichiarano dal Gruppo Territoriale del Movimento di Acerra - che famiglie intere vengano messe in ginocchio da un giorno all’altro, senza preavvisi adeguati e senza distinzione tra chi deve e chi non deve pagare. È un abuso che va fermato”.



Per questo il Movimento 5 Stelle di Acerra ha organizzato un incontro pubblico per raccogliere segnalazioni, fare chiarezza e valutare azioni concrete a tutela dei cittadini.



Venerdì 23 gennaio, ore 19:00. Spazio 5 Stelle Acerra – Via Leonardo da Vinci, 7. L’invito è rivolto a tutti i cittadini che hanno ricevuto comunicazioni di questo tipo o che hanno subito il blocco del conto corrente.