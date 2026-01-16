Pozzuoli,"Pagine libere": parte il progetto Il progetto educativo finanziato dal centro per il libro e la lettura del Mic

Mario Pepe

Al via la sezione dedicata alla scuola di “Pagine libere” organizzata dal Comune di Pozzuoli a scuola. Il progetto educativo finanziato dal Centro per il libro e la lettura del MiC inaugura il calendario 2026 con un percorso dedicato alla lettura, alla scrittura, all’arte e ai linguaggi inclusivi come strumenti di crescita, espressione e partecipazione. L’iniziativa coinvolge 110 studenti dell’Istituto Comprensivo Pergolesi, plesso Troisi di Toiano, provenienti dai plessi di Lucrino e Montenuovo, ed è articolata in tre appuntamenti fissati per il 19 gennaio, il 9 febbraio e il 9 marzo.

Ad aprire ufficialmente i laboratori, nella giornata inaugurale del 19 gennaio, saranno la dirigente scolastica dell’Istituto 4 Pergolesi Francesca Coletta, l’assessore alla Pubblica Istruzione Mariasole La Rana e la presidente di Lunaria Federica Russolillo, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso un progetto che rafforza il dialogo tra scuola, territorio e comunità.

Il progetto “Pagine libere” propone laboratori che intrecciano saperi scientifici, espressivi e comunicativi. La geologia e l’archeologia accompagnano gli studenti alla scoperta del territorio e della sua storia grazie al contributo della geologa Norma Damiano, dell’archeologa Anna Abbate, mentre la scrittura creativa dedicata alla favola scientifica “Flegrella” diventano occasione di libera espressione e immaginazione con Sonia Gervasio. L’arte, guidata da Barbara Melcarne, si configura come linguaggio universale capace di unire emozione e conoscenza, mentre l’abbecedario dedicato al territorio Flegreo è curato da Federica Russolillo e Francesca, offre un percorso di avvicinamento consapevole alle parole e ai loro significati. La presenza della Lis con Linda Guastafierro rafforza ulteriormente il valore inclusivo del progetto, promuovendo una cultura della comunicazione aperta e accessibile.