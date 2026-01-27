Castellammare, lavori abusivi e rifiuti edili in strada: denunce e multe Determinanto le telecamere della videosorveglianza

Stavano effettuando lavori edilizi all’interno di un appartamento senza le necessarie autorizzazioni e smaltivano il materiale di risulta direttamente in strada.

A scoprirli e denunciarli sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia.

I fatti sono avvenuti in via Virgilio, dove, grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, sono stati individuati alcuni operai che, incuranti di tutto, abbandonavano materiale di risulta e scarti edili ai lati della carreggiata.

Le attività di indagine, condotte dagli agenti della polizia municipale diretti dal colonnello Francesco Del Gaudio e coordinati dal maggiore Vincenzo Bisogni del nucleo di polizia ambientale, con il supporto della polizia edilizia, hanno permesso di individuare gli autori del reato.

Gli operai e il proprietario dell'immobile sono stati denunciati per abbandono illecito di rifiuti ed è stato individuato anche l’immobile in cui venivano effettuati i lavori in assenza di Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata).

I responsabili sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e sanzionati con una multa di 1.000 euro per lavori edilizi eseguiti in assenza della prevista autorizzazione.

"L’operazione condotta dalla polizia municipale dimostra ancora una volta la nostra attenzione per la tutela dell’ambiente e della legalità. Non è tollerabile che lavori edilizi vengano effettuati senza autorizzazioni e che i rifiuti vengano abbandonati in strada" - ha spiegato il sindaco Luigi Vicinanza assicurando che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.