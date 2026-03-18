Napoli: spaccio nei bassi del quartiere Stella Carabinieri arrestano una donna 38enne

Siamo nel quartiere Stella a Napoli. Il sole sta per tramontare e in via Savarese le persone si affrettano per tornare a casa.

Un basso però ha la finestra sempre aperta, le tendine tirate, la luce accesa e qualche canovaccio steso. Da dietro a quell’infisso c’è una 38enne già nota alle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione stanno svolgendo un servizio antidroga e pattugliano la zona. Sono lì, all’ingresso della via e notano quella finestra aperta.

I militari si vicinano per capire meglio. Arrivano due ragazze, si vedrà che sono 20enni. Salutano, la 38enne oltre a ricambiare il saluto cede qualcosa in cambio di una banconota.

I carabinieri intervengano e bloccano tutto. 2 stecche di hashish per 20 euro. E’ spaccio.

All’interno del basso dove abita la donna trovati 700 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

La 38enne è stata arrestata per detenzione a fini di spaccio è ora in attesa di giudizio. Segnalate alla prefettura le clienti.