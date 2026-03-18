Controlli di carabinieri e municipale davanti le scuole: l'abusivismo su 4 ruote L'operazione nel cuore di Scampia a Napoli

A Scampia i carabinieri della locale stazione insieme agli agenti della polizia municipale hanno effettuato un servizio a largo raggio.

Nella lente dei controlli il trasporto scolastico abusivo. Sui 18 veicoli controllati ben 7 sono risultati totalmente abusivi, privi di licenza e con conducenti privi di certificato abilitazione professionale. Un altro mezzo era senza assicurazione e revisione mentre un altro era sottoposto a fermo fiscale.

Solo 4 mezzi sono risultati idonei. Sanzioni a codice della strada pari a 22mila euro. Sequestrato 8 furgoncini con 9 patenti di guida e 10 carte di circolazione ritirate.