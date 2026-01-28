Castellammare di Stabia: "Liberate risorse per più di 8 milioni di euro" Contenzioso Asam: il tribunale dà ragione al comune

Contenzioso Asam-Comune di Castellammare di Stabia, il tribunale di Torre Annunziata ha rigettato integralmente il giudizio promosso dalla società in liquidazione e che aveva impugnato la delibera dell’organo straordinario di liquidazione (Osl) relativa all’esclusione dalla massa passiva di una domanda creditoria pari a circa 17 milioni di euro.

Il contenzioso, patrocinato dagli avvocati del comune, Maria Antonella Verde e Giuseppina Moccia, si è concluso con l’accoglimento di tutte le eccezioni sollevate dall'ente di palazzo Farnese, sia sotto il profilo procedurale sia nel merito.

Il Tribunale ha infatti dichiarato infondata la pretesa creditoria avanzata dall'Asam, che si occupava della gestione delle risorse idriche sul territorio stabiese

La decisione rappresenta un risultato di particolare rilievo per il comune di Castellammare di Stabia, non solo per l’esito favorevole del giudizio di primo grado, ma anche per le sue immediate ricadute finanziarie.

La pronuncia consente infatti al comune di liberare risorse per oltre 8 milioni di euro, precedentemente accantonate nel fondo rischi contenzioso, rafforzando così gli equilibri di bilancio.