M5S: "Stazioni chiuse ad Acerra e Casalnuovo, accolta la nostra richiesta" Presentata interpellanza urgente al ministro dei trasporti

Questa mattina l’onorevole Carmela Auriemma, Vicepresidente Vicaria del Gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e Coordinatrice M5S Provincia di Napoli ha presentato una interpellanza urgente al Ministro dei Trasporti sul futuro delle stazioni di Acerra e Casalnuovo, destinate alla dismissione per la costruzione della nuova linea ferroviaria.



"Con la dismissione della tratta ferroviaria di Via Cancello - ha dichiarato Auriemma durante il suo intervento alla Camera dei Deputati - verranno dismesse le stazioni storiche di Acerra e Casalnuovo.

Tuttavia le nuove stazioni di Acerra e di Casalnuovo risultano localizzate in aree periferiche, distanti dai centri urbani e dalle attuali stazioni risultando di difficile accesso per i cittadini, studenti e pendolari in assenza di adeguati sistemi di collegamenti urbani e parcheggi. Inoltre - ha aggiunto Auriemma - sarebbe opportuno garantire una visibilità morbida come ad esempio una linea tranviaria, per questo stamattina abbiamo chiesto un tavolo tecnico dove si possa valutare bene uno sviluppo di quell’area dismessa che tenga conto anche di migliaia di pendolari che ogni giorno si spostano per ragioni di lavoro e studio.

Per questo ringrazio il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante per essersi subito attivato per la convocazione di un tavolo tecnico presso il ministero con Rfi e gli enti coinvolti”.