Casoria: presentazione del libro "Da migranti a cittadine" "Pratiche e significati di cittadinanza tra partecipazione sociale e politica"

Lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 10.30, presso la Sala Convegni di via Pio XII 130 a Casoria, si terrà la presentazione del libro “Da migranti a cittadine. Pratiche e significati di cittadinanza tra partecipazione sociale e politica”, edito da Franco Angeli.

L’iniziativa è organizzata da Arci Mediterraneo e Eventi Sociali, con il Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI) del Comune di Casoria, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Politiche.

L’incontro sarà moderato da Nadia Siviglia, coordinatrice Sai Casoria Arci Mediterraneo. Interverrà l’autrice Rosa Gatti dell’Università Federico II.

Sono previsti gli interventi istituzionali del sindaco di Casoria, avv. Raffaele Bene; del presidente del Consiglio comunale, avv. Pasquale Tignola; del responsabile unico del procedimento del Sistema Accoglienza e Integrazione, dott. Vittorio Solombrino; del direttore dell’esecuzione del contratto SAI, dott. Giovanni A. Forte; della responsabile dei Servizi Sociali, dott.ssa Gaetana Triola; dell’assessore alle Politiche Sociali, dott. Salvatore Iavarone; e della presidente di Eventi Sociali, Valeria Auricchio.

L’evento vedrà inoltre la partecipazione attiva di operatori e beneficiari del SAI, che dialogheranno con l’autrice sui temi della partecipazione sociale e politica e sul significato contemporaneo della cittadinanza.

Il volume sarà disponibile in modalità open source e potrà essere scaricato gratuitamente attraverso QR code.