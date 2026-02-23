Ospedale unico: sindaci della penisola sorrentina in regione a Napoli Incontro con il presidente Fico e il vice Casillo

A palazzo Santa Lucia si è tenuto l’incontro tra i sindaci della Penisola Sorrentina e il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, insieme al Vice Presidente con delega a trasporti, mobilità e mare Mario Casillo. Hanno presenziato il Sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello, il Sindaco di Meta Giuseppe Tito, il Sindaco di Piano di Sorrento Salvatore Cappiello, il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola e il Sindaco f.f. di Massa Lubrense Giovanna Staiano.

«È stato un lungo e aperto confronto su alcuni temi che riguardano il nostro territorio peninsulare, con un particolare focus su sanità e mobilità - dichiarano congiuntamente i Sindaci - Ringraziamo sentitamente il Presidente della Regione Roberto Fico e il Vice Presidente Mario Casillo per l’ascolto attento, reciproco e non formale».

Sul tema della sanità fronte comune da parte dei Sindaci della Penisola Sorrentina nel rappresentare le criticità attuali e la programmazione di azioni immediate, con una nuova proposta ufficiale sul tavolo riguardante la ricollocazione del progetto Ospedale Unico.

«Abbiamo messo al centro del discorso l’oggi e il domani delle strutture sanitarie peninsulari - spiegano i Primi Cittadini - Insieme al Presidente abbiamo discusso di quanto sia urgente trovare soluzioni immediate che riguardino innanzitutto le due strutture attuali.

Per Vico Equense essenziale è mantenere il livello e potenziare il punto di primo intervento. Per Sorrento è urgente conoscere con certezza i tempi dei lavori previsti per la realizzazione delle nuove aree destinate al Pronto Soccorso e alla medicina d’urgenza al piano terra.

Si è discusso chiaramente della carenza dei medici d’urgenza e degli Oss del Pronto Soccorso, del potenziamento del servizio territoriale 118 con la presenza di medici sulle ambulanze e di tutti quegli interventi da mettere in campo nell’immediato per ottenere un miglioramento complessivo delle strutture e dei servizi alla cittadinanza, e anche per consentire ai reparti che funzionano molto bene di continuare a dare risposte efficaci ed essere punto di riferimento per l’utenza».

Una novità importante viene sul fronte Ospedale Unico. «Durante l’incontro è stato fatto un approfondito focus sul progetto Ospedale Unico e su tutte le criticità emerse anche all’interno della Conferenza dei Servizi, non ancora conclusa, e sui relativi ritardi. Abbiamo ribadito la volontà di un nosocomio all’avanguardia in Penisola Sorrentina e di essere aperti all’ipotesi di nuove soluzioni ed anche ad un’eventuale ricollocazione della sede, mantenendo i fondi nella nostra area geografica. Un segnale di unione tra Sindaci e di obiettività di fronte a un procedimento che sta dimostrando di avere delle difficoltà oggettive e che va inserito in una visione d’insieme dei territori campani, nell’ambito del piano ospedaliero generale della Regione».

Altro tema trattato è la mobilità. «Si è discusso di interventi fattibili nel breve termine - concludono i Sindaci - È stato proposto di protrarre le corse della Circumvesuviana fino a mezzanotte nel periodo primaverile ed estivo per consentire ai lavoratori e turisti di utilizzare i mezzi pubblici, contribuendo così alla decongestione del traffico veicolare. Abbiamo richiesto la possibilità di prevedere una sorta di “metropolitana” sorrentina, appena saranno disponibili i treni, e abbiamo trattato il tema della mobilità interna, soprattutto per Massa Lubrense, che non è raggiunta dalla Circumvesuviana ma che necessita di collegare i borghi ai capolinea, con corse maggiorate dell’Eav o una nuova circolare interna da istituire. È stato richiesto inoltre il supporto della Regione per la sicurezza della Statale Amalfitana e di ottimizzare il trasporto merci. Abbiamo anche parlato della necessità di affrontare il fenomeno degli overflow in Penisola Sorrentina».